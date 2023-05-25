شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر تليجرام

تشهد جروبات الغش التي تعمل باسم شاومينج على تطبيق تليجرام، تداولًا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الآن.

من جانبها أكدت مديريات التربية والتعليم أن غرف عملياتها تقوم حاليًا بتتبع الصور المتداولة، مُشدّدة على أنه في حال التأكد من صحتها سيتم اتخاذ اللازم لتحديد مصدرها ومحاسبة المسئولين عن تصويرها وإرسالها إلى جروبات شاومينج على تليجرام.

وتنتهي اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب اليوم الخميس وفقًا لـ جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 المعلنة في كل محافظة الامتحانات التالية :

الجيزة : الدراسات الاجتماعية

الاسكندرية : الدراسات الاجتماعية

الشرقية: الدراسات الاجتماعية

الغربية : العلوم

أسيوط : العلوم

المنيا : الدراسات الاجتماعية

وبذلك يكون ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 قد انتهى رسميا اليوم في جميع محافظات الجمهورية، وتقوم الكنترولات بأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بشكل منتظم ودقيق ، استعدادًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كل محافظة بعد انتهاء التصحيح .

ومن المقرّر أن يتم اليوم الخميس تأمين خروج الطلاب والملاحظين من اللجان في اليوم الأخير لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

وحرصًا على أمن وسلامة الطلاب أهابت مديريات التربية والتعليم بأعضاء مجلس الأمناء بجميع المدارس والإدارات التنسيق فيما بينهم بالتواجد أمام المدارس لتأمين خروج الطلاب ، كما تم التنسيق مع مديريات الأمن لمرور دوريات شرطية بمحيط المدارس .