عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر تليجرام

شاومينج
شاومينج

تشهد جروبات الغش التي تعمل باسم شاومينج على تطبيق تليجرام، تداولًا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الآن.

من جانبها أكدت مديريات التربية والتعليم أن غرف عملياتها تقوم حاليًا بتتبع الصور المتداولة، مُشدّدة على أنه في حال التأكد من صحتها سيتم اتخاذ اللازم لتحديد مصدرها ومحاسبة المسئولين عن تصويرها وإرسالها إلى جروبات شاومينج على تليجرام.

وتنتهي اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب اليوم الخميس وفقًا لـ جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 المعلنة في كل محافظة الامتحانات التالية : 
الجيزة : الدراسات الاجتماعية
الاسكندرية : الدراسات الاجتماعية
الشرقية: الدراسات الاجتماعية
الغربية : العلوم
أسيوط :   العلوم
المنيا : الدراسات الاجتماعية

وبذلك يكون ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 قد انتهى رسميا اليوم في جميع محافظات الجمهورية، وتقوم الكنترولات بأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بشكل منتظم ودقيق ، استعدادًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كل محافظة بعد انتهاء التصحيح .

ومن المقرّر أن يتم اليوم الخميس تأمين خروج الطلاب والملاحظين من اللجان في اليوم الأخير لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

 وحرصًا على أمن وسلامة الطلاب أهابت مديريات التربية والتعليم بأعضاء مجلس الأمناء بجميع المدارس والإدارات التنسيق فيما بينهم بالتواجد أمام المدارس لتأمين خروج الطلاب ، كما تم التنسيق مع مديريات الأمن  لمرور دوريات شرطية بمحيط المدارس .

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الشهادة الاعدادية 2023 الاعدادية 2023 الاعدادية امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

ترشيحاتنا

كنوز مخفية.. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن الكوارتز |فيديو

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح مصنع التكسير الأولي لخامة الكوارتز بمرسي علم

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد.. صور

مقترح برلماني بتعديل رسوم إقامة الأجانب في مصر لـ 500 دولار سنويا.. تفاصيل

المصرية للتعدين: نفذنا 6 مجمعات بطاقة إنتاجية 10 ملايين متر رخام وجرانيت

موعد صرف معاش شهر يونيو 2023.. استعدادات مكثفة وتيسيرات للصرف لمنع التزاحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ