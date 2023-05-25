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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 160 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات تفتيشية بطنطا

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها اللجان التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق والسلع للتأكد من توافرها وصلاحيتها للاستخدام. 

وأسفرت الحملات التفتيشية التى تم تنفيذها بكل من حي أول وثان طنطا عن تحرير 160 محضرا متنوعا من قبل مديريات التموين، الصحة والطب البيطري بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية.

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وحررت اللجان 53 محضر تموين متنوع بين عدم إعلان أسعار، عدم وجود شهادة صحية، سلع منتهية الصلاحية ومحاضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما حررت مديرية الصحة  104 محاضر متنوع بين محاضر عدم استيفاء اشتراطات صحية، عدم حمل شهادة صحية، إعدام أغذية تالفة وسلع منتهية الصلاحية، إلى جانب 3 محاضر من قبل مديرية الطب البيطري متنوعة بين ذبح خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية .

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كما قامت الحملات بمصادرة عدد 156 عبوة غازية، 500 ظرف كاتشب، 8 باكو كيك منتهي الصلاحية وكذلك التحفظ على 6 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

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