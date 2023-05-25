هنية : فوز الكتلة في انتخابات بيرزيت يؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة والبندقية

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس " إسماعيل هنية بالتهنئة إلى الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت على فوزها في الانتخابات الطلابية

وقال هنية: "إن هذا الفوز يأتي بعد الفوز الكبير للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح كُبرى الجامعات الفلسطينية تأكيدًا على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والبندقية، فجامعاتنا ليست مجرد مؤسسات أكاديمية، بل هي معاقل ثورة تاريخية وميزان قوة وحاضنة خيارات وصانعة قيادات في مختلف الاتجاهات".

وبارك رئيس الحركة لإدارة جامعة بيرزيت نجاح هذا العرس الديمقراطي، مهنئًا الأُطر الطلابية كافة التي شاركت في هذه الانتخابات الديمقراطية الراقية.