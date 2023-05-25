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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تقدم توجيهات للدول الأعضاء بشأن استدامة الإصلاحات والتنافسية والمرونة الاقتصادية‎‎

صدى البلد

  قدمت المفوضية الأوروبية توجيهات للدول الأعضاء، في إطار حزمة الربيع لإصلاحات 2023، لبناء اقتصاد قوي يضمن القدرة التنافسية والازدهار المستقبلي على المدى الطويل للجميع في مواجهة بيئة جيوسياسية صعبة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن التوجيهات الجديدة تتطلب اتباع نهج متكامل في جميع مجالات السياسة من حيث تعزيز الاستدامة البيئية والإنتاجية والعدالة واستقرار الاقتصاد الكلي، مع حقيقة أن حزمة الربيع الجديدة توفر بالفعل إطار لتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء لهذا الغرض، مع ضمان تدفق الدعم من قبل مرفق التعافي والمرونة وبرامج سياسة التماسك.
وأضاف البيان أن الاقتصاد الأوروبي يواصل إظهار المرونة في سياق عالمي مليء بالتحديات، وساعد بالفعل على استمرار دعم انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف قيود العرض ومواصلة الأداء القوي في سوق العمل، مما بدد المخاوف بشأن حدوث ركود، في الوقت نفسه وبينما يستمر التضخم في الانخفاض، استقر معدل التضخم الأساسي، مما أدى إلى مزيد من تشديد الأوضاع المالية.
وتتوقع البيانات الاقتصادية لربيع 2023 أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.0% في عام 2023 و 1.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي 6.7% في عام 2023 و 3.1% في عام 2024. كذلك، يُتوقع أن يبلغ نمو التوظيف 0.5% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 0.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة أعلى بقليل من 6%.. بحسب البيان.

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