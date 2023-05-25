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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات واعتقالات إثر اقتحام الجيش لمخيم عقبة جبر في أريحا

إصابات واعتقالات
إصابات واعتقالات إثر اقتحام الجيش لمخيم عقبة جبر في أريحا

أصيب 10 فلسطينيين الليلة الماضية بجراح متفاوتة فيما اعتقل عدد آخر، إثر اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "في عملية مشتركة بين الجيش والشاباك، تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم لتورطهم في هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وتم مصادرة أسلحة غير مشروعة وسلاح بدائي ومجلة".

وأشار بيان الجيش، إلى أنه وخلال العملية تعرض الجنود لإطلاق نار دقيق في محيط القوات، فيما رشق عدد من الفلسطينيين القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة، وردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وباستخدام إجراءات لتفريق المتظاهرين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات كبيرة اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت أكثر من 30 منزلا بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبناءه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.

وأغلقت القوات  كافة مداخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج منه، وكذلك منعت مركبات الاسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة.

وزعمت مصادر اسرائيلية انه تم اعتقال منفذ عملية اطلاق النار على حافلة في الغور قبل 8 شهور، دون تفاصيل جديدة.

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