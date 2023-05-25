غياب الرقابة.. بيان عاجل للنواب بشأن غلق مزلقان مركز أبوتشت بمحافظة قنا

للحفاظ على أرواح المواطنين المهدورة..

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن غلق مزلقان مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وقال النائب خالد أبو نحول في بيانه العاجل: “أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظ قن، غلق مزلقان أبوتشت منذ شهر ديسمبر 2020م، للبدء في تنفيذ أعمال كوبري علوي يربط بين غرب مركز أبوتشت وحتى شرق مركز أبوتشت وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ كوبري المشاة وتسليمه من الشركة المنفذة للمشروع”.

وأضاف قائلاً: “سيتم تنفيذ الكوبري أعلى مزلقان السكة الحديد تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، على أن يكون البديل له طريق نجع القزاز الذي يبعد عن مزلقان أبوتشت عدد من الكيلومترات، الأمر الذي يرهق المواطنين والأهالي ماديا ومجهود لمشقة الطريق وإهداراً للوقت، وأيضا بسبب غياب الرقابة عن المزلقان يمر المواطنين من على المزلقان يومياً مشياً على الأقدام مما يعرضهم لخطر الموت”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العديد من المواطنين قد توفوا على هذا المزلقان بسبب غياب الرقابة، وأيضا بسبب عدم توفير كوبري مشاه أعلى مزلقان السكة الحديد، مؤكداً أنه من الضروري أن يتم توضيح سبب تأخر تنفيذ وتسليم المشروع، والإفادة بمدة زمنية محددة لتسليم الكوبري.

ولفت النائب خالد أبو نحول، إلى أنه حتى الانتهاء من تسليم الكوبري لابد من توفير طريق بديل يقرب لمزلقان أبوتشت، ومباشرة الرقابة على مزلقان السكة الحديد للحفاظ على أرواح المواطنين المهدورة على المزلقان.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة عرض البيان العاجل على المجلس في أقرب جلسة قادمة لمناقشته، لما فيه من أمور تهم حياه مواطني أبوتشت بمحافظة قنا.