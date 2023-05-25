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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة العضوية بالنادي الأهلي تستقبل المشتركين الجدد في فرع التجمع الخامس

صدى البلد

شهد الاجتماع الذي عقدته لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، بفرع النادي بالتجمع الخامس إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الاشتراك بالفرع الجديد، والمقرر افتتاحه في الأول من يونيو المقبل.

وقامت لجنة العضوية بعقد المقابلات الشخصية مع الراغبين الجدد في الانضمام إلى عائلة الأهلي، ‏للاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة التي يشهدها النادي بما ‏يتناسب مع اسم الأهلي ويلبي طموحات أعضائه. ‏

وجاء اجتماع لجنة العضوية والذي يعد الأول لها بفرع التجمع؛ للتيسير على الراغبين في الاشتراك بدلًا من التوجه للفروع الأخرى لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعضوية.

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏

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