خرقوا الهدنة.. الجيش السوداني يعلن صد أحدث هجمات لميليشيا الدعم

أعلن الجيش السودانى، في بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، أنه تمكن من صد أحدث هجوم لقوات الدعم.

وقال الجيش السوداني: "قواتكم المسلحة تصد هجوما على المدرعات من قبل ميليشيا الدعم السريع في خرق واضح للهدنة، وتم تدمير 6 عربات للعدو واستلام أخريات بعد أن ولوا هاربين".

وأعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، أن ميليشيا الدعم السريع تواصل انتهاك الهدنة المعلنة منذ بدايتها الاثنين الماضي، وتحاول حصار مدينة الأبيض.

وقال الجيش السوداني في بيان صادر عنه إن الميليشيا المتمردة تواصل انتهاك الهدنة طبقًا لاتفاق جدة على النحو التالي: “الهجوم على مدينتي الجنينة وزالنجي، مواصلة احتلال المستشفيات وآخرها مستشفى أحمد قاسم، واستمرار محاولات حصار مدينة الأبيض، مواصلة الاستمرار في احتلال المرافق العامة والخدمية، القصف المدفعي على سلاح الإشارة وقاعدة وادي سيدنا، واحتلال مطابع النقود وسك العملة يوم أمس”.