لشكه في سلوكها.. زوج يقتل زوجته بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من كشف لغز، جثة سيدة مصابة بجروح في الرأس وإصابات مختلفة بالجسد.

وعلى الفور، وجه اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث مكون من المقدم أحمد الشناوي، مأمور مركز القنطرة غرب، والمقدم مروان الطحاوي، رئيس وحدة مباحث مركز القنطرة غرب.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف هوية المجني عليها، وتدعى "أ. س"، في العقد الثالث من عمرها، وبالتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى "ف. ف"، هو من قام بارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.

وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد أماكن الجاني، وتمكنت من ضبطه في أقل من 24 ساعة، وبمواجهته أقر بأنه شك بسلوكها فقتلها.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود أحداث القضية إلى أن أهالي القنطرة غرب كانوا قد عثروا على جثة لسيدة مجهولة الهوية، أمس الأربعاء، مصابة بجروح تهتكية في فروة الرأس وفى جميع أنحاء جسدها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوخليفة للطوارئ تحت تصرف الجهات المختصة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو خليفة للطوارئ بوصول جثة سيدة مجهولة في العقد الثالث إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ مصابة بجرح تهتكى بفروة الرأس، بالإضافة إلى جروح بجميع أنحاء الجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتبين أن المجني عليها ترتدي كامل ملابسها وبها عدة إصابات، ورجح ضباط المباحث أن يكون وراء ارتكاب الجريمة شبهة جنائية.