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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: مشروع قانون الرئيس للتعليم والتدريب قفزة هائلة للربط مع سوق العمل

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس المصريين

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسلم مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدا أنها خطوة مهمة بالحوار الوطني وما يحدث به من مناقشات مختلفة في العديد من القضايا.

وقال "أبو العطا"، في تصريحات له، إن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أنه حريص للغاية على مناقشات الحوار الوطني والاهتمام بها، موضحا أن مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة رائعة لأن التعليم أصبح لا يعتمد على التلقين فقط، بل يجب أن يكون الطالب من بداية التعليم الأساسي مسلحا بالمهارة بجانب التعليم.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن إنشاء هذا المجلس يساعد الطلاب والخريجين على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج، مؤكدا أنها خطوة في غاية الأهمية في تلك الفترة التي تتطلب وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب لتأهيل الجيل الجديد.

وأكد أن التعليم هو أساس لكل شيء وهو بناء للمستقبل، والدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتحرك في تطوير كافة المجالات من أجل الارتقاء بالدولة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، موضحا أننا أصبحنا في عالم سريع التغير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاكتفاء بالشهادة الجامعية للمعلم من كلية التربية، بل يجب أن تتابع كليات التربية تدريب المعلمين بعد التخرج، لأنه قدوة تقف أمام الطلاب، ومن المهم رفع كفاءته في توصيل المعلومة وإدارة الفصل.

الالتحاق بسوق العمل التنمية المستدامة الدولة المصري الرئيس السيسي الشهادة الجامعية

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