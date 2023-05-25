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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشكيل الهيئات الدستورية واللجان النظامية في مؤتمر العمل العربي

صدى البلد

شهدت الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة حاليا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشكيل الهيئات الدستورية واللجان النظامية التي يتعين انتخاب أعضائها من خلال اجتماعات الفرق "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال"  ، وذلك خلال الفترة من 2023 إلى 2025".

وقد أسفر تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق الحكومات عن مصر وقطر والمغرب وفلسطين أعضاء أصليين وليبيا احتياطي.

وعن فريق أصحاب الأعمال ، هند سليمان محمد وسعيدة نغزة  أعضاء أصليين ، ومحمد خالد الجيطان مناوبا.

وعن فريق العمال ، تلي عاشور ومحمد يوسف أعضاء أصليين ، وناصر الجريد احتياطيا.

كما أسفر تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة عن فريق الحكومات : العراق ، والأردن، والمغرب  والجزائر وفلسطين أعضاء أصليين ، وليبيا ولبنان احتياطيين .

وعن فريق أصحاب الأعمال طلال محمود حجازي (لبنان)، وأحمد بهنيس (المغرب).

كما تم تشكيل لجنة شئون عمل المرأة العربية ، عن فريق الحكومات من : الدكتورة ميمونة الخليل (السعودية)، وسعيدة حسن الخيال (الإمارات )، وسمر السباعي (سوريا) ، وسوسن عبد الجبار (العراق).

وعن فريق اصحاب الأعمال من : عائشة الجاسم (الإمارات ) ، ونرجس لوباريس (المغرب )، وابتسام السعيد (السعودية) ، والعنود المهندي(قطر) ، ولجينة محسن حيدر (عُمان).

وعن فريق العمال من : حصة الطنيجي (الإمارات) ، وصفية شمسان(البحرين) ، وسهام بو ستة (تونس) ، وعايدة محي الدين (مصر)، وأمينتو داهية ( موريتانيا).

أما عن تشكيل لجنة الحريات النقابية ، فقد أسفر التشكيل عن فريق الحكومات عن بوعلام عيساوي (الجزائر) ، وعن فريق أصحاب الأعمال ، حمد علي المري (قطر) ، وعن فريق العمال ، عماد حمدي علي (مصر).

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