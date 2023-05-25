أحمد عبد المعطي حجازي يكشف حقيقة أزمة بيت الشعر.. خاص

علق الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، على الأزمة القائمة في الحالي الخاصة ببيت الشعر، قائلًا: «لا توجد أزمة من الأساس».

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة، أن كل ما حدث مدير بيت الشعر السابق بلغ السن القانوني للتقاعد، وتم تعين أخر بدلا منه، وهذا لا يعتبر أزمة، أو مخالفة.

وأكد حجازي، بصفته رئيسًا لبيت الشعر، على أنه لا يعلم شيئًا عن الاستقالات التي تحدث عنها البعض من أعضاء مجلس أمناء بيت الشعر، ولا يتلقى أي استقالة مكتبة حتى الآن.

وكان الشاعر السماح عبد الله قد نشر أن مجلس أمناء بيت الشعر قدم استقالته، وقال على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "استقالة" تقدم مجلس أمناء بيت الشعر، مركز إبداع الست وسيلة، باستقالة إلى الدكتورة نيفين الكيلانة وزيرة الثقافة.

وتحول بيت الست وسيلة إلى بيت الشعر بقرار من الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة، الذى قام بتخصيص هذا المنزل ليكون مقراً "لبيت الشعر العربى"، ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

ويقدم بيت الشعر فعاليات ثقافية وأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكل التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عموماً.