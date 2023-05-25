عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحمد عبد المعطي حجازي يكشف حقيقة أزمة بيت الشعر.. خاص

أحمد عبد المعطي حجازي
أحمد عبد المعطي حجازي

علق الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، على الأزمة القائمة في الحالي الخاصة ببيت الشعر، قائلًا: «لا توجد أزمة من الأساس».

 

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة، أن كل ما حدث مدير بيت الشعر السابق بلغ السن القانوني للتقاعد، وتم تعين أخر بدلا منه، وهذا لا يعتبر أزمة، أو مخالفة.

 

وأكد حجازي، بصفته رئيسًا لبيت الشعر، على أنه لا يعلم شيئًا عن الاستقالات التي تحدث عنها البعض من أعضاء مجلس أمناء بيت الشعر، ولا يتلقى أي استقالة مكتبة حتى الآن.

 

وكان الشاعر السماح عبد الله قد نشر أن مجلس أمناء بيت الشعر قدم استقالته، وقال على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "استقالة" تقدم مجلس أمناء بيت الشعر، مركز إبداع الست وسيلة، باستقالة إلى الدكتورة نيفين الكيلانة وزيرة الثقافة.

 

وتحول بيت الست وسيلة إلى بيت الشعر بقرار من الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة، الذى قام بتخصيص هذا المنزل ليكون مقراً "لبيت الشعر العربى"، ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

 

ويقدم بيت الشعر فعاليات ثقافية وأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكل التجهيزات اللازمة والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عموماً.

الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازي بيت الشعر أزمة بيت الشعر السماح عبد الله عبد المعطي حجازي مركز إبداع الست وسيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

شوبير: الزمالك يخطط للتعاقد مع هذه الصفقات

ترشيحاتنا

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

مباحثات مصرية بريطانية حول أفريقيا بشأن قمة الاستثمار المقرر انعقادها في 2024

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور دولة عربية بحلول شهر يونيو المقبل

وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ