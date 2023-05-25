حريق هائل يلتهم مبنى عملاقاً في أستراليا.. و20 سيارة إطفاء للسيطرة عليه

حاول أكثر من 100 رجل إطفاء إخماد حريق كبير في مبنى من سبعة طوابق في سيدني، اليوم الخميس، امتد إلى مبان أخرى، وفقا لإدارة الإطفاء، حسبما نقلت رويترز.

وقالت إدارة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز في بيان “المبنى في طور الانهيار فيما بدأ الحريق يمتد إلى مبان قريبة، بما فيها (مبان) سكنية”.

وأفادت خدمات الطوارئ :" 20 سيارة إطفاء وأكثر من مئة عنصر يعملون لاحتواء الحريق وإخماده في المبنى الواقع في شارع راندل بالقرب من محطة القطارات المركزية في سيدني".

وأضافت أن سيارة واحدة على الأقل دُمّرت في الحريق، مضيفة :“يُطلب من السكان تجنّب المنطقة بينما تتواصل عمليات مكافحة الحريق”.