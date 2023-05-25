بعد توجيهات الرئيس.. جلسة بالحوار الوطني لمناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

علق الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار اشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت إكلينيكيا بحسب وصفه، مؤكدا أن الحوار لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا.

وأشار ضياء رشوان فى كلمته بالجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي ، مشددا أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون .

وأوضح أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقتراح استمرار اشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار ومناقشته قبل ارساله للبرلمان.

واضاف سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار، موضحا أنه متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، موضحا أن الحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدي آرائنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.