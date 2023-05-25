وزير الدفاع الأوكراني: روسيا استبدلت وحدات من فاجنر في باخموت بجنود نظاميين

قال وزير الدفاع الأوكراني أن روسيا استبدلت وحدات من فاجنر في باخموت بجنود نظاميين، وذلك في إشارة منه لانسحاب مجموعة فاجنر كاملة من باخموت بعد معارك استمرت لشهور.

وكان قد شن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوزين، هجومًا جديدًا على استراتيجية روسيا في غزوها لأوكرانيا، لافتًا إلى أن موسكو يمكن أن تواجه ثورة مشابهة للثورة البلشفية عام 1917 وتخسر الحرب في كييف ما لم يتم إجراء تغييرات من قبل قيادة الكرملين.

وحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قال بريجوزين، الذي كان ذات يوم حليفًا مقربًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن غزو موسكو جعل أوكرانيا "كواحدة من أقوى الجيوش في العالم" بدعم غربي.