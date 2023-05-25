رئيس هيئة الأبنية التعليمية: لدينا خطة لإنهاء أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات

قال اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبا بتخصيص عدد من الأراضي لصالح الهيئة وستنتهي أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

وأوضح الديب، خلال كلمته بجلسة التعليم قبل الجامعي خلال الحوار الوطني، أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 116 ألف فصل، مطالبا برفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري، وكذلك الأمر مع المور العقاري.

وأضاف الديب، "عندنا مشكلة كبيرة في تضاعف الميزانية أنا دخلت الهيئة كنا 2 مليار دلوقتي ميزانيتنا 13 مليار وبردو مش ملاحقين لإن الزيادة السكانية بتطاردنا والحل في استراتيجية واضحة عشان نوفر لكل منطقة مدارسة بكثافة فصول معينة بتوفير الأراضي والأموال المطلوبة لإنشاء المدارس".