معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن مقاتلات يابانية قامت باعتراض طائرتي استطلاع تابعين للقوات الجوية الروسية في أجواء المحيط الهادئ وبحر اليابان.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت "نوراد" في بيان، إنها رصدت وتعقبت واعترضت 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يوم 11 مايو، موضحة أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

ولفتت إلى أن هذه الجولة تمت في الوقت الذي تجري فيه العديد من التدريبات العسكرية الأمريكية واسعة النطاق المخطط لها في ألاسكا".