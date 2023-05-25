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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

صدى البلد

تخلى زوجان مصريان يقيمان في الكويت عن أطفالهما الستة في المنزل دون رعاية وطعام لعدة أيام، بعدما كثرت خلافاتهما الزوجية. 

وتم اكتشاف الوضع المروع عندما اتصلت ابنتهما الكبرى بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وتم نقل الأطفال إلى مخفر الشرطة، وتوفير الرعاية والوجبات اللازمة لهم بعد تلقي البلاغ.

وتبيّن أن الزوج ترك المنزل وذهب للإقامة مع أحد أصدقائه، وزوجته مقيمة أيضاً عند صديقتها.

وتبين أيضاً أن الزوج كان يعاني من أزمة مادية، حيث تم فصله عن عمله، ما دفعه للانفصال عن الزوجة منذ أربعة أشهر.

وقالت الابنة الكبرى التي اتصلت بالشرطة إن والديها تركاها وأشقاءها الخمسة ولا يجدون أي طعام ليأكلوه، والأمر استلزم أن تتناوب هي وشقيقها على الذهاب إلى المدرسة ليبقى أحدهما لرعاية شقيقتهما الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.

وتم تحويل الزوجين بعد الواقعة إلى الشرطة المجتمعية لمعالجة الوضع، ورفع قضية ضدهما بتهمة الإهمال في رعاية الأطفال. 

وتم إبلاغ وزير الداخلية الذي أصدر قرارًا بعدم تجديد إقامات العائلة ومنعهم من التجديد في المستقبل، بالإضافة إلى منح العائلة إقامة مؤقتة حتى نهاية العام الدراسي.

وتم توجيه الأطفال إلى رعاية مؤقتة حتى يتم تنظيم وضعهم بشكل مناسب، وتتراوح أعمار الأطفال بين 3 أشهر و12 عاماً.

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