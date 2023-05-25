إصابة مدنيين في انفجار لغم أرضي في العاصمة الصومالية مقديشو

أعلنت السلطات الصومالية اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين على الأقل في انفجار لغم أرضي وقع في مديرية كحدا بالعاصمة مقديشو.



وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن اللغم الأرضي تم إخفاؤه بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة شبه العسكرية.

ولم ترد الأنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الذين كانوا على قرب من مكان الانفجار.

وكانت قد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن مليون شخص نزحوا داخليًا في الصومال خلال 130 يومًا.



وأشارت المفوضية إلى أنه بين الفترة من 1 يناير الى 10 مايو نزح أكثر من 408 آلاف شخص بسبب الفيضانات التي اجتاحت القري و مساكنهم فيها.

ونزح ما يقرب من 312 ألف شخص بسبب الجفاف المدمر، وفر معظمهم إلى مناطق هيران وسط الصومال وجيدو في الجنوب كما فر آخرون بسبب الصراع .