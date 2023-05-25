13 خدمة تقدمها وزارة السياحة والآثار لـ المرشدين السياحيين

توفر وزارة السياحة والآثار عبر الإدارة العامة للمرشدين السياحيين الكائنة فى العنوان برج مصر للسياحة، ميدان العباسية، محافظة القاهرة ، خدمات عديدة نبرزها فى التالي:



استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

1-تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

2-الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.

3-تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.

4-نقل منطقة تجديد الترخيص.

5-بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.

6-شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.

7-الالتحاق بدورة تدريبية.

8-إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.

9-تصاريح الترجمة للأجانب.

10-إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.

11-استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.

12-استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

13-إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

وتتجه وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة الي رقمنه تلك الخدمات الخاصة بالمرشدين السياحيين ، توفيرا للوقت والجهد فى اطار نهجها فى التحول الرقمي .