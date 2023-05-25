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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

13 خدمة تقدمها وزارة السياحة والآثار لـ المرشدين السياحيين

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

توفر وزارة السياحة والآثار عبر الإدارة العامة للمرشدين السياحيين الكائنة فى العنوان برج مصر للسياحة، ميدان العباسية، محافظة القاهرة ، خدمات عديدة نبرزها فى التالي:


استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
1-تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
2-الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.
3-تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.
4-نقل منطقة تجديد الترخيص.
5-بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.
6-شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.
7-الالتحاق بدورة تدريبية.
8-إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.
9-تصاريح الترجمة للأجانب.
10-إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.
11-استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.
12-استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
13-إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

وتتجه وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة الي رقمنه تلك الخدمات الخاصة بالمرشدين السياحيين ، توفيرا للوقت والجهد فى اطار نهجها فى التحول الرقمي .

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