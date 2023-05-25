13 خدمة تقدمها وزارة السياحة والآثار لـ المرشدين السياحيين

توفر وزارة السياحة والآثار عبر الإدارة العامة للمرشدين السياحيين الكائنة فى العنوان برج مصر للسياحة، ميدان العباسية، محافظة القاهرة ، خدمات عديدة نبرزها فى التالي:
استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
1-تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
2-الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.
3-تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.
4-نقل منطقة تجديد الترخيص.
5-بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.
6-شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.
7-الالتحاق بدورة تدريبية.
8-إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.
9-تصاريح الترجمة للأجانب.
10-إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.
11-استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.
12-استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
13-إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.
وتتجه وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة الي رقمنه تلك الخدمات الخاصة بالمرشدين السياحيين ، توفيرا للوقت والجهد فى اطار نهجها فى التحول الرقمي .