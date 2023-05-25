المحامين تواجه إهدار مال عام بالنقابة في دمياط

شكل نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لجنة لجرد الرواكد المخزنة بمصيف ونادي رأس البر التابع لنقابة المحامين بمحافظة دمياط، في إطار الحفاظ على أموال نقابة المحامين وتعظيم مواردها.



وتمثلت مهمة اللجنة في جرد مخازن الرواكد وإجراء مزاد علني لبيعها، إضافة إلى بحث كيفية الاستفادة من بدرومين، عبر تأجيرها ليكونا موردًا لنقابة المحامين.



وجاء في تقرير اللجنة أنه بالانتقال والمعاينة، تبين أن هناك رواكد مهملة منذ نحو سبع سنوات، تتمثل في (ثلاجات، وبوتجازات، ومجموعة من الأخشاب)، تشغل مساحة كبيرة من البدرومين، واصفة الوضع بمثابة إهدار للمال العام، حيث كان من الممكن الاستفادة منها عبر بيعها، وأيضًا تفريغ ما تشغله من مساحة.



وأصدر نقيب المحامين توجيهات صارمة في الحفاظ على المال العام لنقابة المحامين، والوقوف ضد أي تجاوز أو اختراق للمنظومة النقابية.



ضمت اللجنة في تشكيلها أعضاء من إدارة الشئون القانونية، وإدارة المشرعات، وممثل عام إدارة النوادي بالنقابة العامة، برئاسة الأستاذ ناصر العمري، عضو المجلس.