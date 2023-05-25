برقية شكر وتقدير للرئيس السيسي من مؤتمر العمل العربي

اختتم مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 49 بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من وزراء عمل ،ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وممثلي جامعة الدول العربية ،وشخصيات عامة.

ووجه المجتمعون الشكر والتقدير للرئيس السيسي ،وأرسلوا برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة ،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك.

جاء نص برقية الرئيس السيسي كالتالي:

" الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة اختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة ، خلال الفترة من 22 إلي 25 مايو 2022 ، بمشاركة وزراء العمل ، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة أعمال مؤتمرنا، وتكليفكم حسن شحاتة وزير القوى العاملة في افتتاح أعماله، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك .

ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر" .