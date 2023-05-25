الحصري يكشف موقف عودة صلاح وعبد السلام لمنتخب الطائرة

كشف حسن الحصري المدرب العام للمنتخب المصري لكرة الطائرة عن آخر استعدادات المنتخب لدورة الألعاب العربية بالجزائر المقرر أن تنطلق في شهر يوليو المقبل.

وقال حسن الحصري في تصريحات لبرنامج كاونتر اتاك مع محمد يوسف عبر إذاعة أون سبورت اف ام، أن المنتخب الوطني سيبدأ معسكره التحضيري يوم السبت المقبل.

وتابع الحصري أن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة الطائرة الإيطالي فلافيو جيونيلي سيقود المعسكر المقبل لفراعنة الطائرة.

وواصل الحصري أن المدير الفني الإيطالي ناقش مع الجهاز الفني للمنتخب، جاهزية لاعبو الفراعنة وموقف المحترفين من أجل الاستعانة بكل اللاعبون خلال الفترة المقبلة.

وكشف الحصري أن رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ياسر قمر قد عقد جلسة مع الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لاعبا النادي الأهلي ومنتخب مصر من أجل عودتهم للمنتخب الوطني لكرة الطائرة.

وأكد أن اللاعبان لم يرفضون أبدا تمثيل منتخب مصر، وأنهم جاهزين في أي وقت لتمثيل منتخب مصر واستكمال مسيرتهم الكبيرة مع المنتخب، حيث يعد الثنائي من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة الطائرة المصرية.