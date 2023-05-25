المصرف المتحد: أفريقيا بحاجة لتنويع حلول التمويل الأخضر في مواجهة التأثيرات المناخية

أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن أفريقيا بحاجة إلي تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

يأتي ذلك ضمن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي الـ 58، والتي تقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في افريقيا".

وأوضح “القاضي”، أنه رغم القلة النسبية للانبعاثات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل الي 3.8 %, وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم، لكن آثارها السلبية شديدة، ويعاني منها سكان القارة السمراء حيث الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحرارة الشديدة.

وأشار إلى أن الأمر انعكس سلبا علي صحة وحياة الإنسان؛ تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الأساسية من غذاء وخدمات صحية؛ وهو ما ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة الي بوتقة الفقر المدقع، فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الإفريقية بشكل عام.

4 انعكاسات إيجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء

وشدد “القاضي”، على أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة حتمية في البلدان الأفريقية، خاصة مع تبني دول القارة لأجندة التنمية المستدامة 2063، فالتنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية هي:

1- تأمين نمو اقتصاديات الدول الإفريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة.

2- تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة أسرع.

3- الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها.

4- الحفاظ علي حق الأجيال القادمة.

بنك التنمية الأفريقي أول من اطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب افريقيا.

وأشاد بجهود بنك التنمية الأفريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء. حيث أصدر اول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا "الراند". واستهدف تمويل 45 مشروعا للطاقة المتجددة.

مصر تصدر سندات خضراء في 2022 بالتعاون مع البنك الدولي.

ونوه بأن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.

وأوضح القاضي أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.

ونوه القاضي وفقا لمؤسسة موديز العالمية، فإنه من المتوقع أن ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023، خاصة أن إصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار علي مستوى العالم في الربع الأول من 2023، وبذلك يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام بالربع الأول من 2022.

عن تقرير الأمم المتحدة، أوضح أن القارة الأفريقية بحاجة إلى 3.2 ترليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هنا يتضح الفجوة في التمويل. لذلك طالب القاضي بتنوع آليات التمويل الأخضر من خلال إدخال حلول مبتكرة والعمل على جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.

جهود المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام

وابرز اشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، مستطردا “في أكتوبر 2022 تم إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية. وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية”.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال:

• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.

• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

بالاضافة الي اطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم : الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية. كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية ب5 من فروع المصرف المتحد ال68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.