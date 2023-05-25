السيسي: المشروعات التي نفتتحها متاحة للمستثمرين وتطرح في البورصة.. نجاح تعويم سفينة جنحت بقناة السويس| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس قناة السويس: نجاح تعويم سفينة جنحت بالممر الملاحي فجر اليوم

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن سفينة "شين هاي تونج" جنحت بقناة السويس فجر اليوم، ونجحت جحود تعويم السفينة .

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ بداية هذا الأسبوع، والكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية سبب هذا الارتفاع، كما أن تأثير ارتفاع قيم الحرارة يكون أكبر في المناطق الجنوبية.

السيسي: المشروعات التي نفتتحها متاحة للمستثمرين وتطرح في البورصة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حريصون على تذليل ايه عقبات أمام الاستثمار، مضيفاً أن يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين.

مصانع الكوارتز| السيسي يقاطع رئيس المصرية للتعدين: هو أنت مش حاسب الجلالة

أكد اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، صرح صناعي جديد وامتداد للمشروعات العملاقة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن ما تحقق على الأرض من نهضة شاملة أعطى لنا دفعة نحو الأهداف التي نريدها.

إحنا معاكو.. السيسي للمستثمرين: المشاريع متاحة لـ المصريين والأجانب

تسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، قائلا: “هل الهيئة تقوم بدور ترويجي لإمكانيات موجودة بالفعل فى مصر؟.. وهل من الممكن أن تقوم بدور استثماري للخدمات الموجودة؟.. وأقول إلى الصندوق السيادي والبورصة المصرية أن المشاريع التي نفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب وأنها تتطرح فى البورصة المصرية من أجل إعطاء لمواطنيننا فرصة للإستثمار فى مجالات أخري عائدها مضمون”.

سفير إيطاليا: 1200 شركة عاملة في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو

أكد ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا في مصر، أن الشركاء الإيطاليين من مختلف الشركات لديهم خبرة كبيرة في مصر وقادرون على توفير التكنولوجيا المتطورة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

الرئيس السيسي: لو فضلنا نقول هنجيب منين دولار للمشروعات مش هنتحرك لقدام

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمنطقة العين السخنة صباح اليوم، الخميس.

الحوار الوطني.. تعليم النواب: يجب تحسين المستوى المادي للمعلم

أكد سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحوار الوطني خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة .

نقيب المعلمين: نعاني من مشاكل تتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل حلها

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن المعلمين و أسرهم يمثلوا، الشريحة الأكبر في المجتمع المصري، مضيفاً أن المعلمين لم يتخلفوا عن واجبهم الوطني في أي مناسبة من المناسبات الوطنية، بالرغم من الظروف الإجتماعية و المادية التي يعانوا منها.