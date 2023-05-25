كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق الصاروخ الفضائي نوري

وصل الصاروخ الفضائي الكوري الجنوبي الصنع "نوري" إلى الارتفاع المستهدف البالغ 550 كيلومترًا، ونجح في نشر 8 أقمار صناعية، من بينها القمر الصناعي الرئيسي "NEXTSAT-2".



وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه تم إطلاق الصاروخ الفضائي "نوري" من مركز "نارو" للفضاء في "كوهيونغ" في الساعة 6:24 مساء، ونجح الصاروخ الفضائي "نوري" في فصل المرحلة الأولى بعد 125 ثانية (2 دقيقة و5 ثوان) من إطلاقه، وفصل المرحلة الثانية بعد دقيقتين من فصل المرحلة الأولى، وواصل الصاروخ الفضائي رحلته العادية، ووصل إلى الارتفاع المستهدف البالغ 550 كيلومترا في الساعة 6:37 مساء.



ونجح الصاروخ في نشر القمر الصناعي الرئيسي "NEXTSAT-2" ثم جميع الأقمار الصناعية الأخرى، وانتهى نشر جميع الأقمار الصناعية في الساعة 6:39 مساء، بعد 923 ثانية من إطلاق الصاروخ الفضائي.



وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن رحلة "نوري" انتهت في الساعة 6:42 مساء.



ويقوم المعهد الكوري لأبحاث الفضاء بتحليل بيانات رحلة "نوري"، وسيعلن عن نتائج الإطلاق.

