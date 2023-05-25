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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

أعلن النائب الأول لمحافظ بنك روسيا، كسينيا يودايفا، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة البنك المركزي الروسي سيقدر ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة، وذلك وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال يودايفا، إن مخاطر التضخم ناتجة عن ارتفاع توقعات التضخم غير المقيدة وعوامل جيوسياسية، وهذا هو السبب الأساسي وراء توقفنا عن خفض سعر الفائدة الرئيسي، لافتا إلى أنه في الاجتماعات القادمة سنقدر مدى معقولية زيادته.

ومن المفترض أن يعقد البنك المركزي الروسي الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة التنظيمية بشأن سعر الفائدة الرئيسي في 9 يونيو القادم.

وفي وقت سابق، قال بنك روسيا إن توقعات التضخم للأسر ارتفعت بشكل طفيف في مايو 2023، وذلك بعد انخفاض في الشهرين السابقين، حيث بلغ متوسط تقدير التضخم المتوقع في 12 شهرًا القادمة 10.8٪ ، وخلال خمس سنوات 11.3٪.

وفي 28 أبريل الماضي، حافظ البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5٪ سنويًا للمرة الخامسة على التوالي، مشيرًا إلى أنه سيقدر مدى معقولية زيادته للتضخم للاستقرار عند المستوى المستهدف البالغ 4٪.

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