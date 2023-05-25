«التنشئة الجندرية السليمة».. كتاب يدعم المراهقين والبالغين

تشارك نور البسطامي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023م، بكتابها الصادر حديثًا بعنوان «التنشئة الجندرية السليمة» عن دار إبهار للنشر والتوزيع.

تشارك الكاتبة الأردنية نور البسطامي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، وذلك بكتابها الصادر حديثًا بعنوان «التنشئة الجندرية السليمة» ، عن دار إبهار للنشر والتوزيع، والمتوافر بإصدار ثنائي اللغة.

وتتواجد الكاتبة خلال يومي 26 و27 مايو الجاري بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويعد الكتاب محاولة جادة وهادفة لدعم المراهقين والبالغين، وكيفية بناء جندرية صحية لأطفالنا ومراهقينا للوقاية من تيار المثلية، وتتناول في ذلك تطور الاعتراف الذاتي بالجندرية بمرور الوقت، بنفس الطريقة التي يتطور بها جسم الطفل، إذ تتوافق الجندرية لمعظم الأطفال مع الجنس المحدد لهم عند الولادة، إلا أنه ومع انتشار وسائل التأثير ومصادرها، وانشغال الأهل بمسؤوليات الحياة وضغوطها، أصبحت جندرية الاطفال والمراهقين تحديا يواجه الأهل خصوصا والبالغين من التربويين وخبراء علم الاجتماع بالإضافة إلى التشويش الذي أثر على الأطفال أنفسهم مما أضاف مصدرًا آخر للتوتر في حياتهم وحياة ذويهم.



لقد تناولت الكاتبة سبل التنشئة الجندرية السليمة في محاولة للتبسيط للنأي عن تعقيدات الكتابات الأكاديمية، صانعة ما يشبه دليلا أسريا يساعد أولياء الأمور وفق معطيات المجتمع في الحفاظ على الهوية الجندرية لأبنائهم سليمة وواضحة المعالم في أذهانهم.



تقول الكاتبة نور البسطامي إن كتابها هو بمثابة دليل تربوي اجتماعي مختصر لوقاية الأطفال من تيار الجندرية والمثلية، وفي الوقت ذاته محاولة لدعم المراهقين والبالغين لفهم الجندرية، وفي ذلك وضعت بعض التدريبات التي بتوجيهها للأطفال يمكن تبين مقدرتهم على التمييز بين الجنسين، ثم التطرق لمفاهيم الجندرية ببساطة، إضافة لتطورها التاريخي، والعوامل المؤثرة في تحديد الجندرية ليتفهمها البالغون عند تعاملهم مع أطفالهم، خصوصًا مع تأثير العائلة، والألعاب، والإعلام، والمشاهير، واللغة في تكوين الجندر.



وتحذر الكاتبة في كتابها من التراخي في بناء الجندرية السليمة للطفل والآثار السلبية التي يمكن أن تطال الطفل وأسرته ومجتمعه، ثم تجيب على السؤال الأكثر تأريقا للأسر الخوف أم المواجهة، مؤكدة على أن مسئوليتنا تحتم علينا التعامل مع الواقع بموضوعية ووعي لنجتاز بأطفالنا تلك التحديات.



يذكر أن نور البسطامي، حاصلة على ماجيستير الإدارة التربوية من الجامعة الأردنية، ولها مسيرة وظيفية حافلة في العمل بالأنظمة التربوية، ومجال التدريب والتطوير المهني، إلى جانب ميدان الاستشارات التربوية وتقييم جودة المؤسسات التعليمية، وقد صدر لها قبل ذلك رواية توابل عام 2015م.