الإسماعيلي يغرّم صالح جمعة 50 ألف جنيه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت معاقبة صالح جمعة نظرا لعدم التزامه داخل معسكر الفريق قبل مواجهة فريق النجوم بكأس مصر.

وفوجئ الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل بأن صالح جمعة لم ينتظم داخل معسكر الإسماعيلي استعدادا لمواجهة النجوم وهو ما أثار غضب الجهاز الفني وقرر معاقبة اللاعب .

وخسر الإسماعيلي أمام النجوم بدور 32 من منافسات كأس مصر بهدفين دون رد وودع الدراويش المسابقة في مفاجأة من العيار الثقيل.