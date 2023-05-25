خطة البرلمان توافق على مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024، لديوان عام وزارة النقل.

وأكد ممثل الوزارة، أنه تم التوافق بين وزارة النقل، ووزارتي المالية والتخطيط بشأن مشروع الموازنة، ولا يوجد أي ملاحظات في هذا الشأن.

كما وافقت اللجنة على موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حيث استعرض صفوت غالي، رئيس الإدارة المركزية للهيئة، تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة والتي تقدر بنحو ٩٥٠ مليون جنيه، بإجمالي تكاليف ٥٥٩ مليون جنيها، والإيرادات ٥٩٠.

وأشار غالي، إلى أن الهيئة العامة لم تتكبد خسائر إلا في السنة الأولى لعملها، مؤكدا أنه في جميع السنوات تحقق مكاسب كبيرة.

وأعلن أن الهيئة في سبيلها لطرح مشروع ميناء جاف ومنطقة لوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة العاشر من رمضان، مؤكدا أنه هو المشروع الثاني بعد ميناء أكتوبر الجاف على طريق الواحات.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك 6 موانئ جافة تقوم بدورها على النحو الأمثل.

من جانبهم أشاد النواب بالدور الذي تقوم به الهيئة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الموانئ الجديدة مثل أكتوبر، والعاشر من رمضان المزمع إنشاؤه، لما يقوم به من دور في خدمة المناطق الصناعية.

وشهد الاجتماع أيضا الموافقة على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث استعرض المهندس إيهاب محمد حسن، مدير الموازنة بالهيئة.