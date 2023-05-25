بيان عاجل من شولتس بشأن دخول ألمانيا في ركود

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن التوقعات بشأن الاقتصاد الألماني جيدة.

جاءت تصريحات شولتس، بعد الحديث عن دخول ألمانيا في ركود.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “ويرتشافتسوش هوت” الألمانية، إن العالم في طريقه إلى حرب اقتصادية جديدة بسبب تغير مشهد العملة.

وأشارت الصحيفة، إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، الذي ادعى أن الولايات المتحدة تتمتع "بامتياز باهظ" لمكانة الدولار كعملة احتياطية في العالم، بينما تضطر دول أخرى إلى تمويل العجز التجاري بانتظام.

وأضحت أنه "إذا اضطرت الولايات المتحدة، مثل معظم البلدان الأخرى، إلى تمويل هذا العجز بانتظام، فلن تكون قادرة على تغطية عجز ميزان المدفوعات. بدلا من ذلك، سيتعين عليهم تقليل الواردات بشكل كبير”.

ومع ذلك، فإن "الامتياز الباهظ يسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على جزء على الأقل من رفاهيتها على حساب الدول الأخرى”.

وأشارت الصحيفة، إلي أن “مثل هذا الامتياز، وكذلك الخوف من فقدانه في عالم متغير، يدفع واشنطن إلى الإيماءات العدوانية.