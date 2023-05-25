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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب ترجئ الموافقة على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

إجتماع لجنة النقل
إجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

ناقش اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم ، قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي،، بحضور ممثلي وزارة النقل ، وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه عرض  رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المهندس سيد متولي، موازنه جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى والتي بلغت اجمالي تقديرات موازنة الجهاز فى 2023/2024 وصلت الي 237 مليون و 145 ألف جنية، بزيادة عن العام الحالي 22/23 قدرها 63 مليون و635 ألف جنيه بنسبة زيادة قدرها : 37%.

وأضاف رئيس جهاز النقل الداخلي والدولي،  ان الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز، للعام المالي2023/2024  وصلت الي مبلغ 165 مليون جنيه  بزيادة عن العام الحالى قدرها 40 مليون جنيه بنسبة زيادة: 32 %.

وكشف المهندس سيد متولي ،الموازنة الاستثمارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 23/ 24  36 مليون جنية بزيادة عن العام الحالي 22/23: وصلت لمليون و193 ألف جنيه بنسبة زيادة: 3%.

وأرجأت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم بشأن الموافقة علي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤  لحين الرد علي ملاحظات اللجنة.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وزارة المالية

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