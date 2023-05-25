شكوك حول مشاركة بيلينجهام مع دورتموند في آخر جولات الدوري الألماني

أكد إدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند اليوم الخميس، أن الإنجليزي الشاب جود بلينجهام قد يلحق بالمباراة أمام ماينز بعد غد السبت في الجولة الختامية لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتغيب بلينجهام عن فوز دورتموند على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف دون رد الجولة الماضي بسبب قرحة في الركبة.

وعاد لاعب منتخب إنجلترا لتدريبات دورتموند قبل الجولة الختامية للبطولة، والتي قد تكون المشاركة الأخيرة له مع الفريق ، في ظل اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه، على رأسهم ريال مدريد

وقال تيرزيتش في تصريحات صحفية:"ايزال هناك علامة استفهام بشأن جود، لقد تمكن من المشاركة بقوة في برنامجه التدريبي، الأمر يبدو جيدا ، سنحدد مصيره من المشاركة قبل فترة وجيزة من المباراة".

وسيتُوج دورتموند بلقبه الأول في البوندسليجا منذ عام 2012 حال فوزه على ماينز ، لينهي هيمنة بايرن ميونخ على اللقب في أخر عشرة مواسم.