جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إسقاط مسيرة اقتحمت المجال الجوي من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إسقاط مسيرة دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان في منطقة بلدة زرعيت الحدودية.



وكتب المتحدّث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أن قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم الخميس مسيّرة درون اجتازت من داخل لبنان إلى منطقة بلدة زرعيت الحدودية وإسقاطها، والمسيّرة كانت تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث".

ورصدت قوات جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم مسيرة درون اجتازت من داخل لبنان الى داخل المجال الجوي الاسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها، ولقد كانت المسيرة تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث.