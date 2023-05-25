رئيس نادي المطلقين : مفيش ست تطلب الانفصال غير بسبب

أكدت عبير الأنصاري، رئيس نادي المطلقين، أنه لا يوجد سيدة تطلب الطلاق، إلا انها كرهت الحياة مع الرجل بصفة عامة، وحينها لا يوجد سبيل أمام السيدة سوى المحكمة.

وقالت عبير الأنصاري، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أن أهداف نادي المطلقين، العمل على دورات تدريبية لمعرفة أسباب الطلاق، وتلافيها لو حدث زواج مرة أخرى.

حالات الانفصال

وتابعت رئيس نادي المطلقين، أنه لا نحصل على أجر نظير تلك الدورات للمطلقين ونقدمها كخدمة اجتماعية، مؤكدة أنه لو حدث الإنفصال لا بد أن يتم بهدوء ومراعاة وجود الأطفال لأنهم هم المتضرر الوحيد في حالات الإنفصال.

