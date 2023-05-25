ممثل تنسيقية شباب الأحزاب: يجب أن ينظر للتعليم الفني نظرة مختلفة وواعية

قالت الدكتورة صفاء حسني ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسات الحوار الوطني، إنه يجب أن ينظر للتعليم الفني نظرة مختلفة وواعية فيما له من أهمية، وهناك بعض التحديات فيما يتعلق بالتعليم الفني الصناعي لأنه يمثل 54% من إجمالي مدارس التعليم الفني في مصر.

وتابعت: أولا المناهج في بعض التخصصات لا تواكب التطور الصناعي والتكنولوجي ولا تناسب تحديات سوق العمل و لا يوجد مسار مهني واضح لخريجي التعليم الفني ولكم أن تتخيلوا أن وأوائل الجمهورية في شعب مهمة مثل الإلكترونيات والكهرباء يتجهون إلى معاهد فنية صحية فقط لأن فيها تكليف ووظيفة مضمونة وهنا يتضح كيف نخسر الكوادر البشرية المتميزة من التعليم الفني ونعاني من نظرة مجتمعية وتنميط شديد جدا للتعليم الفني باعتبار أنه تعليم درجة ثانية لمن لم يلتحق من غير المتفوقين إلى التعليم الثانوي العام.

إعادة دراسة وتقييم احتياجات السوق

وأضافت: لذلك نوصي بإعادة دراسة وتقييم احتياجات السوق من تخصصات وعمالة فنية وربط ذلك بتطوير المناهج واستمرار الشعب من عدمه وتدريب المعلمين على إدارة فصل دراسي بأسلوب العصر الذهني وورش العمل والمناقشة والتشجيع على الابتكار وتفعيل دور وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل.