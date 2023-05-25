عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل تنسيقية شباب الأحزاب: يجب أن ينظر للتعليم الفني نظرة مختلفة وواعية

الدكتورة صفاء حسني
الدكتورة صفاء حسني ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت الدكتورة صفاء حسني ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال جلسات الحوار الوطني، إنه يجب أن ينظر للتعليم الفني نظرة مختلفة وواعية فيما له من أهمية، وهناك بعض التحديات فيما يتعلق بالتعليم الفني الصناعي لأنه يمثل 54% من إجمالي مدارس التعليم الفني في مصر.

وتابعت: أولا المناهج في بعض التخصصات لا تواكب التطور الصناعي والتكنولوجي ولا تناسب تحديات سوق العمل و لا يوجد مسار مهني واضح لخريجي التعليم الفني ولكم أن تتخيلوا أن وأوائل الجمهورية في شعب مهمة مثل الإلكترونيات والكهرباء يتجهون إلى معاهد فنية صحية فقط لأن فيها تكليف ووظيفة مضمونة وهنا يتضح كيف نخسر الكوادر البشرية المتميزة من التعليم الفني ونعاني من نظرة مجتمعية وتنميط شديد جدا للتعليم الفني باعتبار أنه تعليم درجة ثانية لمن لم يلتحق من غير المتفوقين إلى التعليم الثانوي العام.

 

إعادة دراسة وتقييم احتياجات السوق 

 

وأضافت: لذلك نوصي بإعادة دراسة وتقييم احتياجات السوق من تخصصات وعمالة فنية وربط ذلك بتطوير المناهج واستمرار الشعب من عدمه وتدريب المعلمين على إدارة فصل دراسي بأسلوب العصر الذهني وورش العمل والمناقشة والتشجيع على الابتكار وتفعيل دور وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل.

التعليم الفني التعليم الفني الصناعي الدكتورة صفاء حسني الحوار الوطني تنسيقية شباب الاحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

ترشيحاتنا

تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

الوطنية للإعلام: انطلاق الفضائية المصرية الموجهة لأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ