وزير الطاقة البريطاني يشيد برئيس COP28: متميز ونتطلع لإنجاح المؤتمر لخفض الانبعاثات

أعرب وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة غراهام ستيوارت عن دعمه اختيار دولة الإمارات لسلطان الجابر، رئيسا لمؤتمر الأطراف «COP28»، الذي سيعقد في دبي في نوفمبر المقبل.

واختارت الإمارات سلطان الجابر، لرئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ «COP28» إذ، وصف ستيوارت، الجابر بأنه «شخصية بارزة»، وقال في مؤتمر للتكنولوجيا البيئية: «أعتقد أنه فرد متميز ونتطلع إلى العمل مع الإمارات لضمان نجاح كوب 28، وجعل المزيد من الدول تلتزم بخفض الانبعاثات اللازمة».

كما أشاد ستيوارت بسجل الجابر في تقليل الانبعاثات، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وفي وقت سابق، أعربت أيضا أصوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن دعم دولة الإمارات وجهودها الدؤوبة في محاربة تغير المناخ.

ونقلت صحيفة «ذا ناشونال» عن مصدر حكومي أمريكي، دعمه للإمارات التي وصفها بـ«الشريك المحوري في الدفع قدما بالجهود المشتركة من أجل مكافحة تغير المناخ»، بما في ذلك قيادة قمة المناخ «COP28».

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، قد أشاد باختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، لقيادة مباحثات المناخ واصفا إياه بالاختيار الموفق.