نائب بالشيوخ: الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المجتمع

أيد محيى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فتح ملف قضية الزيادة السكانية داخل جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الزيادة السكانية لا تقل خطرا عن الإرهاب.

وأوضح “حافظ فى تصريحاته لـ”صدى البلد"، أن الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المجتمع فهي تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي بذلت الحكومة جهودا واسعة في الوصول إلى أعلى معدلات النمو بشكل غير مسبوق، وبالتالي فإن نشر فكرة تنظيم الأسرة بين كافة طبقات الشعب ضرورة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: بالفعل أعد دراسة جيدة للغاية خاصة بقضية الزيادة السكانية، من أجل مجابهة هذه الظاهرة حيث تم استخلاص هذه الدراسة منذ حوالي أكثر من 34 دراسة علمية سابقة يرجع إصدارها إلي عام 1975 حتي الآن، لافتا إلي أن أهم ما أوصت به الدراسة هو إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة القومية للتنمية السكانية هدفها إحداث التنمية المجتمعية.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن أحد أهم أسباب تفاقم الزيادة السكانية هو التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، معقبا “ لما يكون فيه زيادة طفلين سنويا سنحتاج لإنشاء الكثير من الفصول لاستيعاب هذا العدد” أي بشكل عام زيادة الإحتياجات الخاصة بالرعاية للأطفال من صحة وتعليم وخدمات وغيرها ما يحمل الحكومة أعباء إضافية.