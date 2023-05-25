باحثة سياسية: التوافق «العربي- الصيني» تاريخي.. ومستقبل النظام الدولي مرهون بنتائج حرب أوكرانيا

قالت الدكتورة غادة جابر، الباحثة في العلوم السياسية، وأمين مساعد أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن الدول العربية أصبحت قبلة للدول العظمي، لتحقيق المزيد من التوسع التجارى والعسكرى، خاصة بعد قدوم روسيا والصين للتعاون، وأن التوافق العربي الصيني تاريخي وحضاري وثقافي.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الذى نظمته الجمعية العربية للعلوم السياسية، في مؤتمرها العلمي الأكاديمي الرابع تحت عنوان «تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي النظام الدولي والمنطقة العربية وجوارها الجغرافي»، الذى أقيمت فعالياته مؤخرا، في العاصمة اللبنانية بيروت، وبرعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية اللبناني السيد عبدالله بوحبيب.

وأشارت «غادة»، خلال ورقة بحثية علمية قدمتها ضمن مؤتمر عن «الحرب الروسية الأوكرانية وأثارها علي العلاقات العربية الصينية»، إلى أن نهج الصين هو الأمثل إلى الآن في الطرح الدولي حيث المناداة بالعيش السلمي الأمن والصعود التنموى السلمي وخاصة بعد دورة في إعادة العلاقات السعودية الإيرانية ، رغم أن مستقبل النظام الدولي مرهوناً جزئياً بنتائج الحرب في أوكرانيا وقدرة الحسم الروسي لتشكيل طبيعة الدور الروسي المحتمل كقوة عظمي بمشاركة الصين لتعدد القطبية المتفق عليها من الجانبين ، وستعمل جاهدة الولايات المتحدة علي تعطيل الأليات البديلة لعالم متعدد الأقطاب.

وأوصت الباحثة، بالاتجاه إلى تعديل هيكل النظام الدولي يتطلب جهوداً متعددة ومساحة زمنية طويلة ومشاركة أكبر عدد ممكن من الدول ككتلة شرقية ، وعلي وقوف الدول العربية علي مبادئ ثابتة من الحرب الروسية الأوكرانية وهي إعلاء المصلحة العربية في المقام الأول والتعاون من أجل تعزيز الأستثمار و التنمية ، وبحث سبل الحل لقضايا الوطن العربي الشائكة منذ عدة عقود.



وكان المؤتمر بحضور رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية دكتور جمال زهران ، ودكتور محمد كمال عميد معهد الدراسات العربية بالقاهرة وألقي كلمته ممثلاً للمعهد وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألألكسو»، ودكتور جمال أوكيم ممثلاً عن مديرة مركز دراسات الوحدة العربية، وعميد كلية الحقوق بلبنان الدكتور حبيب القزي، ودتور حسان الأشمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة لبنان، والدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ المصرى، والدكتور محمد سالمان، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.