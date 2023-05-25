نائب المدير الإقليمي ليونيسف فى الشرق الأوسط يتفقد المساعدات الإنسانية للأسر السودانية

قام مارك روبين نائب المدير الإقليمي ليونيسف فى الشرق الأوسط بزيارة لأسوان تفقد خلالها المساعدات الإنسانية التي تقدمها يونيسف بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء للأسر النازحة من السودان.

وشملت الزيارة المساحات الصديقة للطفل بموقف حافلات كركر إلى جانب المبادرات الوطنية التي تعمل على دمج الأطفال السودانيين مع المصريين ومنها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" التي تدعمها يونيسف.

وثمن مارك دور الحكومة المصرية التي استجابت منذ اليوم الأول للوضع المتفاقم في السودان وقامت بالتعاون مع يونيسف بدعم الأسر السودانية النازحة وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.

وأضاف: نائب المدير الإقليمي ليونيسف فى الشرق الأوسط "مازلنا نحتاج إلى المزيد من الدعم المادي لاستكمال هذة الاستجابة. كما نأمل في وقف إطلاق النارفي السودان لأن استمرار النزاع سيتسبب في نزوح أعداد أكبر من الأسر والأطفال ."

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