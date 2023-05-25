الدعاء للميت ليلة الجمعة، الدعاء للميت هو من الأمور المستحبة والعظيمة والتي لها فضل كبير في هذا اليوم لأن يوم الجمعة بالتحديد الدعوة فيه مختلفه عن سائر الأيام فهو يوم عظيم ، في الحديث الشريف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.لذا على المسلم أن يدعو للموتى سواء كان أبيه او أمه بالمغفرة، وفيما يلي الدعاء للميت ليلة الجمعة.

- اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تغفر لفلان كافة ذنوبه وأفعاله، وأن ترحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة زِد من حسنات فلان إن كان من المحسنين، وتجاوز عنه إن كان من المسيئين، واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور. أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين. اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.

اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.

-اللهم في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.

-في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون. اللهم في يوم الجمعة اذق "الاسم" الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعه".

-اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمة التراب واشفي من انهكة الوجع وأغث من أثقلة الهم واهدي من غرت الدنيا.

-"اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمينواغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا.

أفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة

أفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة، إنّ ليوم الجمعة فضلٌ عظيم، فقد خصّ الله تعالى به أمّه محمّد -عليه السّلام- وورد أنّ فيه ساعةٌ لاستجابة الدعاء؛ لذلك يُستحبّ الدعاء للميّت في هذا اليوم الفضيل، وأفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة نذكرها في السطور التالية.

أفضل الأدعية للميت في ليلة الجمعة اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

-يوم الجمعه ساعة استجابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا وارزقهم الرضى بالقضاء وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

-ربي بقدر نور صباح الجمعة وأكثر أنر قبر فقيدي وبقدر سكون المقابر أنزل الطمأنينة والسكون على روحه وبقدر حاجته إلى رحمتك ارحمه.

- اللهم أرحم من رحل عن هذه الدنيا ولم يبقى سوى ذكره الطيب،يارب في يوم الجمعة.

- اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيره يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنه وارزقه الفردوس الاعلى.

- اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

-اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك.

-اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وآغفر ذنوبهم وارحمهم.

- اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة ياعظيم.

-اللهم في يوم الجمعة ارحم من هبت نسائم ذكرآهم على القلوب بعد ان توارت اجسادهم تحت التراب رحمكم الله يامن رحلتم طويلا وجعلكم خالدين في جناته.

-" يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين.

ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين.

-"اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم.

-"اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

-اللهم في يوم الجمعة ارحم من غابوا غيابا أبديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

-اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه

أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه، إنّ الإنسان بعد موته لا يحتاج إلا لرحمة الله -تعالى- وذلك لا يتأتّى إلاّ بالدّعاء له بالرحمة والمغفرة، فمن المعلوم أنّ رحمة الله واسعة، ومن أفضل الأيام عند الله تعالى يوم الجمعة لذا علينا في هذا اليوم الإكثار من أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه التي نسردها في السطور التالية.

ونقول في أدعية للميت ليلة الجمعة مكتوبة ومستجابه، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار).

اللهم إنه عَبْدُكَ وابنُ عَبْدِكَ وابنُ أَمَتِكَ، كان يشهدُ أن لا إله إلا أنتَ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ ورسولُكَ، وأنت أَعْلَمُ به، اللهم إن كان مُحْسِنًا فَزِدْ في حَسَناتِهِ، وإن كان مُسِيئًا فتَجَاوَزْ عن سيئاتِهِ، اللهم لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بعدَه).

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

اللهم في هذه الليلة المباركة، أسألك أن تغفر لمن مات منا، وأن ترحمه وتتجاوز عن سيئاته يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا استودعناك ميتنا، فكن له ومعه، واغفر له، وأسكنه جنات الفردوس الأعلى

-اللهم إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اللهم في يوم الجمعة جازِه بالإحسان إحساناً، وارحمه برحمتك الواسعة وتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم عبدك فلان فهو محتاج إلى رحمتك، ووسّع اللهم في قبره ونفّس كربته إنّك أنتَ الرّحيم يا الله.

أسألك اللهم في يوم الجمعة أن ترحم عبدك الذي كان يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله.

اللهم في يوم الجمعة اغفر له وأكرم مدخله وأسبغ عليه من رحمتك وكرمك يا أرحم الرّاحمين.

أسألك اللهم في هذا اليوم المبارك أن ترحم عبدك الذي كان لكتابك تاليًا، ولأوامرك ملتزمًا، ولنواهيكَ تاركًا.

اللهم في يوم الجمعة ابنِ لفلان بيتًا في الجنّة وتغمّده برحمتك وارزقه نعيمك وجنّتك يا أكرم الأكرمين.

اللهم يا واسع المغفرة والرحمة، ارحم فلان في هذا اليوم المبارك وأرِه منزلته في جناتك العلا يا الله.

اللهم في يوم الجمعة ارحمه يوم القيامة وارحمه في قبره، واجعله اللهم في مستقرّ رحمتك يا أرحم الراحمين.