ممثل حزب الكرامة: المعارضة ممثلة بالتساوى مع الحكومة في مجلس أمناء الحوار الوطني

أكد محمد بيومي، القيادى بحزب الكرامة، وممثل الحزب في الحوار الوطني، أنه تم الإفراج عن العديد من السجناء بقرارات رئاسية، مشيرا إلى أن المعارضة ممثلة بالتساوى مع الحكومة في مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال محمد بيومي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه يجب أن ينتصر الحوار الوطني للمواطن المصري.

ضخ سلع في البطاقة التموينية

وتابع القيادى بحزب الكرامة، وممثل الحزب في الحوار الوطني، أن الحكومة يجب ان تستعيد ثقة المواطنين، مؤكدا أنه يجب أن تقوم الحكومة بضخ سلع في البطاقة التموينية .