ممثل حزب الكرامة: الحوار الوطني يجب أن يكون حالة دائمة في المجتمع

أكد محمد بيومي، القيادى بـ حزب الكرامة، وممثل الحزب في الحوار الوطني، أن القائمة المطلقة يمكن الطعن عليها دستوريا، مشيرا إلى أن تلك القائمة لا تمثل كل الأحزاب وكل الفئات.

وقال محمد بيومي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القائمة النسبية يمكن أن تمثل أحزاب المعارضة بشكل أفضل، مؤكدا أنه يمكن الطعن على القائمة المطلقة دستوريا.

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وتابع القيادى بحزب الكرامة، وممثل الحزب في الحوار الوطني، أن الحوار يجب أن يكون حالة دائمة في المجتمع.