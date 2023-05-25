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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين تنظم رحلات إلى المشروعات العملاقة في دولة 30 يونيو الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت جبهة شباب الصحفيين عن تنظيم رحلات للصحفيين والشباب إلى المشروعات العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 9 سنوات للتعرف عليها ونقل ما شاهدوه بالصوت والصورة إلى رجل الشارع البسيط تحت شعار "كيف كنا وكيف أصبحنا".

وقال هيثم طوالة  رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس : إن هذه الرحلات تأتي في إطار واجبنا الوطني تجاه مصر النابع من إرادة حديدية وإيمان شديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية وحرصا منا على إظهار الحقائق كاملة للرد على أهل الشر ومنابرهم الإعلامية المشبوهة الذين يسعون إلى تشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد ومحاولاتهم اليائسة والبائسة للتقليل من حجم الانجازات الكبيرة والتي لم تحدث منذ 100سنة في كافة القطاعات.

وأضاف طوالة: نحن شباب الصحفيين المهمومين دائما بقضايا الوطن والمواطن والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية سنكون متواجدين في جميع مراكز وقرى محافظات مصر نرصد النجاحات على أرض الواقع في دولة 30 يونيو الجديدة.

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