في اليوم العالمي للأطفال المفقودين .. كيف تحمى أبناءك من الاختطاف ؟

يحيي العالم فى 25 مايو من كل عام اليوم العالمي للأطفال المفقودين فى محاولة للحد من هذه الظاهرة وزيادة التوعية بحماية الأطفال من الاختطاف والضياع ومحاولة اعادة البعض لذويهم



وفى هذا التقرير نعرض لكم بعض الحيل التى تساعد فى حماية الأطفال من الاختطاف وذلك نقلا عن موقع “myhealth”.

كيف تحمى الأطفال من الاختطاف

يجب أن تعلم الأطفال بعض النصائح التي تساعدهم فى التصرف بشكل صحيح عند التعرض للاختطاف ، وهى:

ابتعد عن الغرباء

اشرح ما الذي يجعل الشخص لأنه حتى الشخص الذي لديه وجه مألوف ويراه الطفل فى الحى الذي يقيم فيه أو يتعامل مع الوالدين يمكن أن يكون غريبًا إذا كانت علاقته بهما غير وطيدة .

ابتعد عن أي شخص يتابعك

ابتعد عن أي شخص يتابعك على الأقدام أو في السيارة ولا تقترب منهم ولا تشعر أنه يجب عليك الإجابة على أي أسئلة يطرحونها عليك.

اركض وأصرخ إذا حاول شخص ما إجبارك على الذهاب إلى مكان ما معهم أو حاول دفعك إلى سيارة.



احفظ كلمة السر السرية

أخبر طفلك ألا يذهب مع أي شخص تحت أي ظرف من الظروف ما لم يكن هذا الشخص يعرف هذه الكلمة أيضًا.

خطف الاطفال من المعارف والجيران

لاتساعد شخص بالغ

يجب ألا يطلب البالغون المساعدة من الأطفال، على سبيل المثال يجب ألا يثق الطفل في الكبار الذين يطلبون من الأطفال التوجيهات أو للمساعدة في العثور على جرو أو قطة صغيرة.

يجب على الطفل الذي يتم الاقتراب منه بهذه الطريقة أن يقول للشخص ، "انتظر هنا ، وسوف أتحقق" ، ثم يذهب للبحث عن والده أو مقدم الرعاية على الفور.

طلب الإذن دائمًا قبل الذهاب

يجب أن يسأل الأطفال أحد الوالدين أو الكبار المسؤول قبل مغادرة الفناء أو منطقة اللعب ، أو قبل الذهاب إلى منزل شخص ما و لا يقبلوا أي عروض غير مخطط لها لركوب سيارة أو دراجة من شخص معروف أو غير معروف.

تفاصيل التحرك

علم الطفل إخبار أحد الوالدين دائمًا أين أالمكان الذي يرغب فى الذهاب إليه وطريقة الهاب ومن سيكون معه ومتى يعود

تنبيه : إنها لفكرة جيدة أن تلتقط صورة مقربة لطفلك كل 6 أشهر وأن تسجل بصمات أصابع طفلك لدى الشرطة. في حالة الاعتقال المروعة لطفلك ، يمكنك مشاركة هذه المعلومات الهامة بسرعة مع الشرطة.

