عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح اللقاء العلمي لجمعية جراحة العظام بكلية الطب

محمود صديق
محمود صديق

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ هي القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ورحب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون العلمي بين جمعية جراحة العظام المصرية وقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون له أهمية كبيرة في التعليم الطبي المستمر، الذي ينعكس إيجابًا على أداء الأطباء في جميع المجالات العلمية، لافتًا إلى أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة تتميز عن غيرها بوجود وحدة التعليم الطبي المستمر منذ عام 1977م، بقرار فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف وزير شئون الأزهر آنذاك عليه رحمة الله.

وأوضح صديق خلال كلمته في افتتاح اللقاء العلمي لجمعية جراحة العظام المصرية وقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور هاني الموافي، رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، والدكتور لبيب يسري، رئيس قسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد خليف، أستاذ العظام بكلية طب القصر العيني، أن هذه التوئمة والحضور لأطباء العظام في كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى مشاركة الأساتذة من كليات الطب بالجامعات المصرية، تعد دلالة على قوة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تلك الكلية المتميزة والتي خرج من رحمها خمس كليات طب في القاهرة ودمياط وأسيوط، ويتربع أساتذتها على عرش الجمعيات العلمية في مختلف المجالات الطبية.

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، على حرص الكلية على التعاون مع جميع المدارس العلمية في جميع المجالات، وفي مقدمتها الجمعية المصرية لجراحة العظام، مشيدًا بنشاط الجمعية الكبير على مدار 75 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة مجال جراحات العظام ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى العالم، واصفًا الجمعية بالبيت الكبير لجراحي العظام.

مشيدا بدعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً للكلية حتى تبوأت مكانتها العالمية، داعيا المولى -عز وجل- بالتوفيق والنجاح ومزيد من التقدم لمصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف في ظل القيادة السياسية.

وأكد الدكتور لبيب يسري، رئيس أقسام العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، حرص القسم على التلاقح العلمي مع جميع أقسام العظام بالجامعات المصرية والعربية والدولية، من أجل تعظيم الإفادة حول كل ما هو جديد وحديث في مجال جراحات العظام على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل زايد، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط عضو الجمعية المصرية لجراحة العظام، والدكتور عمرو فؤاد استاذ جراحة العظام، والدكتور محمد النحاس استاذ جراحة العظام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

حاجة تضحك .. تعليق مثير من خالد الغندور على مباراة الأهلي والوداد

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

إجراء عاجل من أوكرانيا ضد قائد أسطول البحر الأسود الروسي

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

ترشيحاتنا

مشروبات تحميك من متاعب الطقس الحار

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

10 % رسوما على السالمون والبن والشيكولاتة والأجهزة المستوردة |تعديل ضريبة الدمغة

كلام نهائئ..مرتضى منصور يحسم الجدل حول مصير أوسوريو فى الزمالك

دعاء ليلة الجمعة.. ثوابه كبير ومن أفضل وسائل التقرب إلى الله

أزمات الوسط الغنائي عرض مستمر|محسن جابر يهدد عمرو مصطفى وتعليق حفلة ويجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للأطفال المفقودين .. كيف تحمى أبناءك من الاختطاف ؟

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ