نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح اللقاء العلمي لجمعية جراحة العظام بكلية الطب

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ هي القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ورحب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون العلمي بين جمعية جراحة العظام المصرية وقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون له أهمية كبيرة في التعليم الطبي المستمر، الذي ينعكس إيجابًا على أداء الأطباء في جميع المجالات العلمية، لافتًا إلى أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة تتميز عن غيرها بوجود وحدة التعليم الطبي المستمر منذ عام 1977م، بقرار فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف وزير شئون الأزهر آنذاك عليه رحمة الله.

وأوضح صديق خلال كلمته في افتتاح اللقاء العلمي لجمعية جراحة العظام المصرية وقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور هاني الموافي، رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، والدكتور لبيب يسري، رئيس قسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد خليف، أستاذ العظام بكلية طب القصر العيني، أن هذه التوئمة والحضور لأطباء العظام في كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى مشاركة الأساتذة من كليات الطب بالجامعات المصرية، تعد دلالة على قوة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تلك الكلية المتميزة والتي خرج من رحمها خمس كليات طب في القاهرة ودمياط وأسيوط، ويتربع أساتذتها على عرش الجمعيات العلمية في مختلف المجالات الطبية.

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، على حرص الكلية على التعاون مع جميع المدارس العلمية في جميع المجالات، وفي مقدمتها الجمعية المصرية لجراحة العظام، مشيدًا بنشاط الجمعية الكبير على مدار 75 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة مجال جراحات العظام ليس على مستوى مصر فحسب، بل على مستوى العالم، واصفًا الجمعية بالبيت الكبير لجراحي العظام.

مشيدا بدعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً للكلية حتى تبوأت مكانتها العالمية، داعيا المولى -عز وجل- بالتوفيق والنجاح ومزيد من التقدم لمصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف في ظل القيادة السياسية.

وأكد الدكتور لبيب يسري، رئيس أقسام العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، حرص القسم على التلاقح العلمي مع جميع أقسام العظام بالجامعات المصرية والعربية والدولية، من أجل تعظيم الإفادة حول كل ما هو جديد وحديث في مجال جراحات العظام على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل زايد، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط عضو الجمعية المصرية لجراحة العظام، والدكتور عمرو فؤاد استاذ جراحة العظام، والدكتور محمد النحاس استاذ جراحة العظام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.