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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة : تمرينات الجيم تساعد على زيادة النشاط وتحمل الألم

تمرينات الجيم
تمرينات الجيم

توصلت دراسة إلى أنه كلما زاد قدر النشاط البدني الذي يقوم به الشخص يوميًا زادت قدرته على تحمل الألم.

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ووفقاً لصحيفة «التليجراف» البريطانية، فقد أجريت الدراسة على أكثر من 10 آلاف مشارك تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، الأولى تشمل الأشخاص أصحاب السلوك الخامل الذين كانت أنشطتهم الوحيدة هي القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو ما شابه ذلك، والثانية تتضمن أولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجة لمدة حوالي 4 ساعات في الأسبوع، فيما ضمت المجموعة الثالثة الأشخاص الذين يمارسون مستوى معتدلاً من التمارين الهوائية أو البستنة، أو رفع الأثقال والرياضات الترفيهية مثل كرة المضرب والإسكواش لأكثر من 4 ساعات في الأسبوع، وشملت المجموعة الرابعة أولئك الذين يمارسون التدريبات الشاقة أو المنافسات الرياضية بانتظام عدة مرات في الأسبوع.

وأخضع الباحثون المشاركين لاختبارات تتعلق بتحمل الألم، مثل غمر أيديهم في المياه الجليدية لأطول فترة ممكنة. ووجد الفريق أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية الخفيفة كانوا قادرين على تحمل هذا الاختبار لمدة 6.7 ثانية أطول من الأشخاص أصحاب السلوك الخامل.

أما المجموعة التي مارست مستوى معتدلاً من النشاط، فقد تمكنت من تحمل الاختبار لمدة 14.1 ثانية، أي أكثر من ضعف المدة التي تحملها أصحاب النشاط الخفيف.

ووصلت مدة تحمل الأشخاص الذين يمارسون التدريبات الشاقة بانتظام عدة مرات في الأسبوع إلى 16.3 ثانية.

 

النشاط الألم

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