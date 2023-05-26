نورة تعلمت قيادة اللودر وتحدت التنمر لمساعدة زوجها في علاج ابنيها.. فيديو

وضعت "نورة" طفليها المريضين بـ "التوحد" أمام أعينها ولم تنظر إلى صعوبة والمشقة التي يعاني منها قيادة المعدات الثقيلة وقررت أن تتعلم قيادة "لودر" لتكون أول سيدة في الصعيد تستخرج رخصة قيادة لودر لتحسين دلها ومساعدة زوجها في الإنفاق على علاج نجليهما دون النظر إلى التنمر الذي واجهها من المجتمع المحيط في ظل العادات والتقاليد التي تقيد المرأة في صعيد مصر



قالت نورة جمال طه محمد، 36 عامًا، ابنة أسيوط إنني متزوجة ولدي 3 أطفال بينهم اثنين يعانون من مرض التوحد ومنذ ولادتهم وأنا وزوجي نتردد بهم على عيادات الأطباء لعلاجهم وجميعهم في مدارس وأنا تعلمت سواقة اللودر وتحديت كل السخرية والتنمر حتى استطيع من تحسين دخلي لمساعدة زوجي لتامين نفقة علاج أبنائي واحلم بشراء شقة لأبنائي بدلا من الشقة الإيجار التي تأخذ نصف دخلي أنا وزوجي .

وأضافت نورة: تعرفت من صديقتي على إعلان مبادرة حياة كريمة بمركز التدريب عن تدريب الشباب على الحرف وتقدمت لتعلم حرفة البناء ولكن عندما ذهبت إلى مركز التدريب وجدت تعليم قيادة المعدات الثقيلة فقررت تعلم قيادة معدة اللودر وكان هناك تحديات كثيرة أمامي منها إنني فتاة ولم يسبق لفتاة تعلم قيادة المعدات الثقيلة في أسيوط ولكن كان لدي إصرار على تعلم هذه المهنة وان احصل على رخصة قيادة .



وتابعت: عندما طلبت من إدارة مركز التدريب إن أتقدم لتعلم قيادة اللودر كان هناك تعجب شديد منهم خاصة وانه مجهود على أي فتاة ولكن بعد عرض طلبي على إدارة مركز التدريب وجدت ترحيب ودعم ومساندة لي والتحقت بالتدريب على قيادة اللودر والتعرف على جميع المهام الأساسية التي تتبع خلال القيادة وفحص المعدة قبل تشغيلها لتوافر وسائل الأمان أثناء القيادة.

واستكملت: وجدت دعم كبير من زوجي على عكس المجتمع الذي واجه رغبتي بالتنمر علي ولكن كان ذلك حافز لي حتى أحقق طموحي خاصة وإنني كنت أضع أولادي أمام عيني بان أجد مصدر دخل يساعدني مع زوجي في استكمال رحلة علاجهم وعدم الاحتياج إلى احد.

وقالت نورة بعد استلامي رخصة القيادة سأسعى إلي إيجاد فرصة عمل حقيقية داخل إحدى الشركات التي تقدر عمل المرأة خاصة وأنني أسعي إلي تطوير حياتي إلي الأفضل.

وقال نور الدين أحمد مصطفي درويش مدرب معدات ثقيلة بمركز تدريب أسيوط التابع لجهاز التعمير إن المركز يقدم الخدمات التدريبية لعدد من المعدات والحرف منها تدريب المعدات علي اللوادر والحفار وغيرها من المعدات الثقيلة ولكن لأول مرة في أسيوط أن تتقدم سيدة لتعلم قيادة اللودر بعد عرض الأمر على إدارة المركز رحبنا بـ " نورة " وقمنا بتقديم كافة الدعم لها وخضعت لتدريب نظري وعملي .

وأضاف نور الدين إن " نورة " كانت سريعة الاستجابة خلال فترة التدريب وذلك يرجع إلى حبها إلى هذه المهنة وساعد ذلك بشكل كبير في اجتيازها الاختبارات وأظهرت براعة في سرعة تلقي المعلومة وخوض التجربة دون خوف أو تردد ولم تواجهني أي صعوبات في تدريبها إلا في البداية فقط لكونها سيدة تخوض تجربة ضخمة كقيادة معدة ثقيلة لأول مرة ولكنها تفوقت بعد ذلك.

وقال خالد حسين محمود مدير مركز التدريب عندما تقدمت نورة إلى الحصول على دورة قيادة معدات ثقيلة طلبنا منها التفكير والتمهل في هذا الأمر خاصة وإنها أول سيدة تتقدم لمثل هذه الدورات ولكن وجدنا منها إصرار وعزيمة على خوض هذه الدورة فقمنا بعرض الأمر على رئيس الجهاز والذي رحب بالأمر وطلب مننا أن ندعمها وبالفعل قامت بإحضار الأوراق المطلوبة منها ومنها شهادات صحية وتقدمت وحصلت على الدورة والتي استمرت لمدة شهر وخلال فترة التدريب ساهمت رغبتها في تسهيل التدريب وسرعة الاستجابة .

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