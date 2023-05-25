الأراضي لن تعود.. اعتراف أمريكي يصدم أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إن هدف أوكرانيا الاستراتيجي المتمثل في استعادة جميع الأراضي المفقودة لا يبدو قابلاً للتحقيق عسكريًا على المدى القصير.

وقال ميلي، في تصريحات صحفية: "الهدف الاستراتيجي الأوكراني هو تحرير كل أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا”.

واضاف: “هناك بضع مئات الآلاف من القوات الروسية في أوكرانيا التي تحتلها روسيا. قد يكون هذا ممكنا عسكريا، ولكن ربما ليس على المدى القصير”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستشن هجومًا مضادًا عندما تتلقى الأسلحة والمعدات اللازمة من الغرب.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال جوفكفا: "سنواصل التحضير لهجوم مضاد”، معربا عن ثقته في أن الهجوم المضاد سيحقق نتائج جيدة.

وكان المقدم المتقاعد في قوات لوجانسك، قد قال إن قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا يمكن أن تؤجل الهجوم المضاد المعلن إلى عام 2024.