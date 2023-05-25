ياسر إدريس يهنئ حسين المسلم بالدكتوراة الشرفية من جامعة بلغاريا

هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضو الإتحاد الدولى لألعاب الماء الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولى لألعاب الماء والكويتى الجنسية لحصوله على الدكتوراة الشرفية من جامعة بلغاريا، مؤكدا أنه يستحق الأفضل دائما خاصة أنه قدم للرياضة بصفة عامة وألعاب الماء فى جميع دول العالم الكثير والكثير وساهم فى انتشارها بشكل غير مسبوق.

وقال إدريس إن الكابتن طيار حسين مسلم نجح فى قيادة الاتحاد الدولى لألعاب الماء بإقتدار وساهم فى خلق كوادر إدارية شابة وواعدة فى مختلف الإتحادات القارية والمحلية بفضل دعمه الكبير ورؤيته الثاقبة لأهمية توسيع قاعدة الممارسة فى البلدان الصغيرة أسوة بالكبرى.

وأشاد المهندس ياسر إدريس بالدور الحيوى الكبير الذى لعبه الكابتن طيار حسين المسلم فى استضافة مصر لثلاث بطولات عالم فى العاب الماء مؤخرا بمصر وتحديدا بخليج سوما باى بالغردقة والنجاح الكبير الذى تحقق على مستوى التنظيم والنتائج لمصر التى توج منتخب السباحة المفتوحة بالميدالية البرونزية وكرة الماء الشاطئية بالفضية ونفس الميدالية حصدها منتخب السباحة الفنية.